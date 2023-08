Verkehr ADAC: Autofahrer brauchten Richtung dänische Grenze Geduld Von dpa | 06.08.2023, 10:23 Uhr Stau Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Urlauber aus Deutschland haben am Samstag Richtung dänische Grenze laut ADAC Geduld gebraucht. Auf der Autobahn 7 sei es zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Grenzübergang Ellund zu Staus in der Summe von bis zu 30 Kilometern Länge gekommen und damit zu deutlichen Wartezeiten, sagte ein Sprecher des ADAC Schleswig-Holstein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmorgen.