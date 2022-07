ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk up-down up-down Herzogtum Lauenburg Achtjähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 12.07.2022, 12:27 Uhr

Büchen (dpa/lno - Ein acht Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg lebensgefährlich verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Autofahrer habe den Jungen auf einem Fußgängerüberweg erfasst, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Junge sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.