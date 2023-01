Lotto Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Illustration/Symbolbildarchiv up-down up-down Glücksspiele Acht Lotto-Millionäre in Schleswig-Holstein 2022 Von dpa | 04.01.2023, 12:11 Uhr

Acht Lottospieler haben in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr Millionengewinne abgeräumt. Im April wurde mit 11,9 Millionen Euro der höchste Lottogewinn des Jahres im Norden erzielt, wie NordwestLotto Schleswig-Holstein am Mittwoch berichtete. Insgesamt 25 Menschen durften sich über Gewinne in Höhe von mehr als 100.000 Euro freuen. 37 gewannen zwischen 50.000 und 100.000 Euro.