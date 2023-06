Am Montag werden teils starke Gewitter erwartet. Symbolfoto: IMAGO/ArcheoPix up-down up-down Regen im Anmarsch Abkühlung und Gewitter: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein Von dpa | 26.06.2023, 07:14 Uhr

Im Norden Deutschlands wird in dieser Woche der lang ersehnte Regen erwartet. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.