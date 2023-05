Bestimmte Hilfsmittel wie Duden, Formelsammlungen oder Fremdwörterbücher sind beim Abitur erlaubt. Schummel-Fälle mit KI sind den Schulen in Schleswig-Holstein bisher nicht bekannt. Foto: dpa up-down up-down Betrug bei Prüfungen Mit der KI zum Abi: Schüler in SH sind bislang unbescholten Von dpa | 26.05.2023, 12:07 Uhr

Sich mit Hilfe künstlicher Intelligenz durchs Abi schummeln? Bisher gelten die Schüler in Schleswig-Holstein in diesem Prüfungsjahr als unbescholten, was virtuelles Spicken angeht. In Hamburg gab es allerdings einen Fall.