Christian Quadflieg (r.) war 1986 der erste der drei Hauptdarsteller und ärztlicher Betreuer der Einwohner des von blühenden Rapsfeldern umgebenen, fiktiven Ortes Deekelsen (in Wirklichkeit Kappeln und Lindaunis). Inzwischen hat der nach Walter Plathe (l.) dritte „Landarzt“-Mime Wayne Carpendale auf dem Lindau-Hof in Lindaunis an der Schlei den Arztkittel lange an den Nagel gehängt. Das ZDF stellte die Produktion der Serie vor nunmehr zehn Jahren nach mehr als einem Vierteljahrhundert ein. Foto: dpa

