In vielen Familien auch in Schleswig-Holstein hält sich hartnäckig ein Brauch: Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Waschmaschine aus. Und mag der Wäschekorb nach den Weihnachtsfeiertagen voller Schlemmerei noch so voll sein. Denn Wäsche waschen zwischen den Tagen das bringt Unglück, heißt es einem Volksglauben noch. Ursprünglich eine heidnische Tradition, die sich auch unter Christen gehalten hat.

Woher der Aberglaube stammt

Genau genommen besagt der Aberglaube, dass, wenn die frisch gewaschenen Laken flattern, der Tod eines Angehörigen drohe. Und eigentlich müsste mit dem Aufhängen der Wäsche sogar bis nach dem 6. Januar gewartet werden. Denn erst dann enden die sogenannten Raunächte.

Dem Volksglauben nach haben diese eine mystische Bedeutung. Weil in dieser Zeit die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits verschwimmen sollen, eigenen sie sich etwa auch besonders gut zum Wahrsagen – deshalb gießt man an Silvester auch Blei.

Die wilde Jagd von Geistern und Dämonen

Doch was hat das mit dem Wäschewaschen zu tun? Der Erzählung nach hetzen die Seelen der Toten während einer „Wilden Jagd“ gemeinsam mit Geistern und Dämonen über den Himmel. Weiße Leinentücher sollen dabei gestohlen und zu Leichentüchern umgewandelt werden. Eine andere Erzählung besagt, dass sich die Geister in der aufgehängten Wasche verfangen und sich dadurch provoziert fühlen könnten.

Wäsche aufhängen scheint insofern gar keine gute Idee zu sein im Moment. Alles Quatsch oder halten Sie sich sicherheitshalber an diese Regel? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.