Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Ab Montag: Sperrungen auf A1 zwischen Sereetz und Scharbeutz Von dpa | 06.01.2023, 15:49 Uhr

Wegen der Entnahme von Bohrkernen aus dem Fahrbahnbelag müssen Autofahrer auf der Autobahn 1 von Montag (9. Januar) an in beiden Fahrtrichtungen mit der Sperrung einzelner Fahrstreifen rechnen. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Betroffen ist den Angaben zufolge der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Scharbeutz.