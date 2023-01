Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt gesperrt Von dpa | 22.01.2023, 10:08 Uhr

Die A7 ist am Sonntag wegen Arbeiten an einer Hochspannungsleitung zwischen den Abfahrten Kaltenkirchen und Bad Bramstedt in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt worden. Die Schleswig-Holstein Netz AG hatte die Maßnahme für die Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr angekündigt. Das Unternehmen erneuert in dem Abschnitt das Datenkabel der Hochspannungsleitung.