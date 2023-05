Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A7 im Juni nördlich von Rendsburg ein Wochenende gesperrt Von dpa | 16.05.2023, 12:09 Uhr

Für den Abbruch einer Brücke wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf am dritten Juni-Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Dienstag mitteilte, müssen die Autofahrer von Freitag, 16. Juni, 20.00 Uhr, bis Montag, 19. Juni, 5.00 Uhr, Umwege fahren. An dem Wochenende beginnt die Kieler Woche.