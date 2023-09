Rendsburg-Eckernförde A7 bei Warder nach Unfall in Richtung Hamburg gesperrt Von dpa | 06.09.2023, 07:49 Uhr Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines Lastwagenunfalls auf der Autobahn 7 am späten Dienstagabend bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Autobahn am Mittwochmorgen in Richtung Hamburg noch voll gesperrt. Der Sattelzug sei mittlerweile geborgen worden, in Fahrtrichtung Hamburg bleibe die Autobahn aber gesperrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Fahrtrichtung Norden werde der Verkehr über den Standstreifen umgeleitet. Der ADAC bat Autofahrer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.