ARCHIV - Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Unfall A24 nach Unfall bei Schwarzenbek gesperrt Von dpa | 15.06.2022, 11:36 Uhr

Die Autobahn 24 ist zwischen Schwarzenbek/Grande und Talkau in Richtung Berlin nach einem Unfall gesperrt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Mittwochvormittag kurz hinter der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden verletzt. Zu der Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt.