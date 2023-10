Rendsburg-Eckernförde A210 bei Rendsburg nach Unfall gesperrt Von dpa | 13.10.2023, 17:28 Uhr | Update vor 1 Std. Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Autobahn 210 ist am Freitagnachmittag wegen eines Unfalls am Autobahnkreuz Rendsburg gesperrt worden. Betroffen war der Abschnitt zwischen Bredenbek in Fahrtrichtung Rendsburg. In den Unfall waren fünf Pkw verwickelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden. Die Polizei konnte zunächst keine Auskunft über die Schwere der Verletzungen geben. Auch der Unfallhergang war anfangs unklar.