Größte, komplizierteste und letzte von sieben Brücken auf dem 8,9 Kilometer langen Autobahn-Teilstück zwischen Löptin und Klein Barkau: die Brücke über die Nettelau. Foto: Staudt up-down up-down Ortsbesuch mit Minister Madsen Umbau zur A21: So steht es um das erste neue Stück Autobahn in SH seit 2014 Von Frank Jung | 12.04.2023, 17:45 Uhr

Geht Autobahnbau in Schleswig-Holstein überhaupt noch? Viele zweifeln daran, doch südlich von Kiel wird planmäßig am Umbau der B404 zur A21 gearbeitet. So entsteht neben der A7 eine weitere Nord-Süd-Achse durch den Norden. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen kam zum Ortstermin.