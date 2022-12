„Wir wollen ein Planungsbeschleunigungsgesetz noch in diesem Jahr, das die Halbierung der Planungszeiten garantiert“, erläutert der Minister Volker Wissing seinen Vorstoß in einem Interview mit der FAZ. Foto: IMAGO/Christian Spicker up-down up-down Küstenautobahn per Gesetz A20-Weiterbau: Grüne werfen Volker Wissing Bruch des Koalitionsvertrags vor Von Henning Baethge | 05.12.2022, 18:00 Uhr

Der Bundesverkehrsminister will den Bau der A20 und der Belttunnel-Anbindung per Gesetz beschleunigen. Die Grünen sehen darin einen Verstoß gegen den Koalitionsvertrag. Und was sagt Wissings Kieler Kollege Claus Madsen?