A20-Entscheidung: Nord-Wirtschaft will sich an Scholz wenden Von dpa | 30.03.2023, 14:05 Uhr

Die norddeutsche Wirtschaft hat die Nicht-Berücksichtigung der Autobahn 20 bei sehr schnell umzusetzenden Verkehrsprojekten massiv kritisiert. „Wir gehen fest davon aus, dass dies ein Irrtum beziehungsweise schlicht ein Vergessen ist, das schleunigst geheilt werden muss“, sagte Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Wirtschaft werde sich dazu an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wenden.