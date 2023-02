Autobahn Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld gesperrt Von dpa | 14.02.2023, 11:11 Uhr

Nutzer der A1 müssen sich vom 10. bis zum 13. März 2023 auf Verzögerungen einstellen. Die Autobahn wird in dieser Zeit zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. Denn die Brücke über die A1 an der Anschlussstelle Reinfeld wird abgerissen.