Autobahn-Baustelle Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Sanierungsarbeiten A1 nördlich von Lübeck ab Mittwochabend gesperrt Von dpa | 28.07.2023, 17:09 Uhr

In Richtung Fehmarn wird es für Autofahrer in der kommenden Woche noch enger: Die A1 wird für Sanierungsarbeiten am Mittwochabend in einem Abschnitt für zehn Stunden dichtgemacht. Behinderungen wird es auch noch am Abend darauf geben.