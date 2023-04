Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnhausbrand 90-Jährige nach Brand in Bad Oldesloe in Lebensgefahr Von dpa | 04.04.2023, 06:31 Uhr

Eine 90-Jährige ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) lebensgefährlich verletzt worden. Sie erlitt Verbrennungen dritten Grades und eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte. Das Haus hatte am Montagnachmittag im Dachstuhl Feuer gefangen. Eine weitere anwesende Person blieb unverletzt. Angaben zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht machen.