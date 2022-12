Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 90-Jährige in eigener Wohnung in Eckernförde ausgeraubt Von dpa | 07.12.2022, 17:02 Uhr

Eine 90 Jahre alte Frau ist in Eckernförde in ihrer eigenen Wohnung ausgeraubt worden. Die Seniorin wollte am Mittwoch den Fahrstuhl ihres Wohnhauses betreten, als sich zwei ihr unbekannte Frauen hinzudrängten, wie die Polizei mitteilte. Eine der Frauen gab der alten Dame mit Gesten zu verstehen, dass sie gerne ein Glas Wasser hätte.