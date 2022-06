Reisende steigen am Hauptbahnhof in einen Regionalzug. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt Bahn 9-Euro-Ticket-Wochenende: viele Züge sehr gut ausgelastet Von dpa | 20.06.2022, 14:08 Uhr

Auch am dritten Wochenende, an dem das 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr gilt, sind viele Nahverkehrszüge in Schleswig-Holstein sehr gut ausgelastet gewesen. So habe es an die Strände und rund um die Kieler Woche eine hohe Nachfrage gegeben, teilte der Verkehrsverbund Nah.SH am Montag mit. In einigen Zügen war es demnach nicht mehr möglich, zuzusteigen oder Fahrräder mitzunehmen. Eine größere Anzahl Reisender konnte am Samstag den Strand-Express vom Hauptbahnhof Hamburg in Richtung Fehmarn nicht nutzen, weil dieser überfüllt war. Es sei für die Fahrgäste „überaus ärgerlich“, wenn sie nicht mitgenommen werden könnten, sagte Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck. „Und das gilt besonders dann, wenn sehr viele Fahrgäste am Bahnsteig zurückbleiben müssen wie am Sonnabendmorgen in Hamburg.“