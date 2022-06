FOTO: Inga Gercke Pfingsten 2022 auf Sylt Anreise mit dem 9-Euro-Ticket: So ist die Situation in den Zügen Von Inga Gercke | 04.06.2022, 13:12 Uhr

Nachdem am Mittwoch der große Ansturm auf die Insel auf sich warten ließ, heißt es nun: Samstag ist Stresstest auf Sylt. Doch die befürchteten Massen müssen erst einmal ankommen. So ist die Lage in den Zügen.