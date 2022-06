Eine S-Bahn der Linie S21 fährt über ein Gleis. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt Bahn Kein Ansturm auf Nahverkehr zum Start des 9-Euro-Tickets Von dpa | 01.06.2022, 05:50 Uhr | Update vor 20 Std.

Zum Start des 9-Euro-Tickets ist ein möglicher Ansturm auf den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in Hamburg zunächst ausgeblieben. Am frühen Mittwoch sei in der Hansestadt noch kein Unterschied festgestellt worden, sagte die Sprecherin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, Christina Sluga. Der Betrieb in den Bussen sei normal, bis 7 Uhr sei kein Ansturm zu beobachten gewesen. „Wir sind aber auf alles vorbereitet“, sagte sie.