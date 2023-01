Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Segeberg 87-Jähriger wird von Auto angefahren und stirbt Von dpa | 13.01.2023, 08:20 Uhr

Ein 87-jähriger Fußgänger ist in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann befand sich am Mittwochabend aus derzeit unbekannten Gründen auf der Fahrbahn der B206, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort prallte das Auto eines 53-Jährigen gegen ihn. Der Senior, der kurz zuvor als vermisst gemeldet worden war, starb noch an der Unfallstelle, wie es hieß.