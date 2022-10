Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck 86 Jahre alter Fußgänger nach Unfall mit Radfahrer gestorben Von dpa | 21.10.2022, 15:22 Uhr

Ein 86 Jahre alter Fußgänger ist in Lübeck nach einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gestorben. Der Fußgänger sei bei dem Sturz so schwer verletzt worden, dass er am Dienstag in einer Klinik starb, teilte die Polizei am Freitag mit.