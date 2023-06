Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Plön 83-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt Von dpa | 07.06.2023, 12:07 Uhr

Ein 83 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in der Nähe von Stoltenberg (Kreis Plön) ums Leben gekommen. Der Mann habe am Dienstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen wurde nach dem Aufprall zurück auf die Straße geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 83-Jährige noch am Unfallort.