Kreis Pinneberg 82-Jährige hat nach drei Diebstählen genug und stellt Falle Von dpa | 06.07.2022, 15:09 Uhr

Eine 82 Jahre alte Frau in Pinneberg hat nach drei Diebstählen in ihrer Wohnung dem verdächtigen Fensterputzer mit Hilfe der Polizei eine Falle gestellt. Jeweils nach der Arbeit des Mannes hatte die Seniorin das Fehlen von Geld aus ihrem Portemonnaie bemerkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam mit den Beamten stellte sie dem Verdächtigen daraufhin eine Falle.