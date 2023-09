Verkehrsunfälle 82 Jahre alter Fahrradfahrer nach Unfall mit Auto gestorben Von dpa | 01.09.2023, 11:26 Uhr Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 82 Jahre alter Mann ist kurze Zeit nach einem Verkehrsunfall in Lübeck im Krankenhaus gestorben. Der Senior war am Mittwoch mit einem Fahrrad unterwegs und wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde unter dem Auto eingeklemmt und musste wiederbelebt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.