Tradition 80.000 Jungaale beim Aalutsetten in die Schlei gesetzt Von dpa | 15.09.2023, 15:50 Uhr

Rund 80.000 Jungaale sind am Freitag beim traditionellen Aalutsetten in die Schlei ausgesetzt worden. Bereits im Frühjahr wurden 750.000 Glasaale in 9 verschiedene Gewässer in ganz Schleswig-Holstein ausgesetzt, 610.000 davon in die Schlei, wie die Organisatoren mitteilten. Glasaale haben ein Gewicht von nur rund 0,33 Gramm. Die Aale, die am Freitag ausgewildert wurden, wiegen immerhin schon fünf Gramm. Um das aktuelle Mindestmaß von 45 Zentimeter zu erreichen, braucht ein nun ausgesetzter Winzling mindestens drei bis vier Jahre.