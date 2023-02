Grundsteuererklärung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archiv up-down up-down Immobilien 78,1 Prozent der Grundsteuererklärungen im Norden abgegeben Von dpa | 01.02.2023, 12:52 Uhr

Zum Fristende am 31. Januar sind bei den Finanzämtern in Schleswig-Holstein fast 987.000 Grundsteuererklärungen eingegangen. Das sei eine Angabequote von 78,1 Prozent, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch. Schleswig-Holstein liege etwa vier Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Sie rechne mit einem weiteren Schwung Erklärungen in den kommenden Tagen.