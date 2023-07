Geld Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Betrugsmasche 78-Jährige durch Schockanruf um Geld und Schmuck gebracht Von dpa | 03.07.2023, 12:34 Uhr

Kriminelle haben nach einem sogenannten Schockanruf eine Seniorin in Kiel um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag und Schmuck gebracht. Die 78-Jährige übergab Geld und Schmuckstücke am Donnerstag in einem blauen Stoffbeutel in einem Hauseingang an einen Mann, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Ermittler suchen Zeugen der Übergabe in der Straße Fleethörn gegen 18.00 Uhr.