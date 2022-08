Kinder spielen auf einem Kunstrasenplatz Fußball. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Investitionen 7,4 Millionen Euro für kommunale Sportstätten im Norden Von dpa | 16.08.2022, 17:57 Uhr

Für Investitionen in kommunale Sportstätten stehen in Schleswig-Holstein im laufenden Jahr 7,4 Millionen Euro bereit. „Das Förderprogramm trägt dazu bei, den landesweiten Sanierungsstau ein Stück weit abzubauen“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Dienstag. Der Bund-Länder-Investitionspakt unterstütze Städte und Gemeinden bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und modernen Sportinfrastruktur.