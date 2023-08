Wetter 72 Einsätze wegen Sturmtief „Zacharias“ im Norden Von dpa | 08.08.2023, 12:47 Uhr Stürmisches Wetter in Norddeutschland Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Das Sturmtief „Zacharias“ hat im Laufe des Montags für 72 Einsätze der Feuerwehr Hamburg gesorgt und hält die Einsatzkräfte auch am Dienstag auf Trab. Windböen von bis zu 75 Kilometer pro Stunde sorgten am Montagmittag unter anderem für abbrechende Äste und umstürzende Bäume, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete. Es kam außerdem zu einer ungewöhnlichen „Sommer Sturmflut“, deren Auswirkungen jedoch überschaubar waren.