Landgericht Flensburg 71-Jährige getötet: Prozess gegen Ex-Mann beginnt Von dpa | 06.03.2023, 17:41 Uhr

Er soll seine 71 Jahre alte Ex-Frau erstochen und in eine Decke gewickelt auf dem Balkon aufbewahrt haben: Heute beginnt am Flensburger Landgericht der Prozess gegen einen 64-Jährigen, der wegen Totschlags angeklagt ist. Die Tat ereignete sich Anfang September 2022 in Husum, für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage bis Ende März angesetzt.