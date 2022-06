Am Donnerstag haben die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II in London begonnen. Zehntausende waren zum Auftakt dabei. Noch bis Sonntag herrscht im Vereinigten Königreich nun der royale Ausnahmezustand. Die Briten feiern ihre Queen und die Monarchie. Am Donnerstag zeigte sich die Königin gut gelaunt im Kreise ihrer Familie. Doch für die weiteren Feierlichkeiten hat die Monarchin bereits abgesagt – aus gesundheitlichen Gründen.