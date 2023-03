Vor nunmehr acht Jahren kam die heute Anfang 30-jährige Sanna nach Dänemark. Ursprünglich stammt sie aus Poltawa, einer Stadt in der Zentralukraine. Die Ukrainerin hat sich für 70 Euro einen dänischen Nachnamen gekauft, um weniger Vorurteilen ausgesetzt zu sein.

Auch in Deutschland klagen manche Bürger, dass sie wegen ihres Nachnamens Nachteile in der Arbeitswelt, bei der Wohnungssuche oder in anderen Bereichen des täglichen Lebens haben. Wir wollen deshalb in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, ob Sie sich eine Namensänderung für wenig Geld vorstellen könnten. Stimmen Sie hier auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.