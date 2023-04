Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Bau 66 Millionen Euro für Städtebauförderung im Norden in 2023 Von dpa | 25.04.2023, 14:51 Uhr

Für die Entwicklung von Innenstädten, Stadtquartieren und Ortskernen in Schleswig-Holstein stehen in diesem über die Städtebauförderung rund 66 Millionen Euro bereit. Die Landesregierung stimmte dazu am Dienstag einer Verwaltungsvereinbarung zu. Bund und Land investieren laut Innenministerium in diesem Jahr 672.000 Euro mehr als im Vorjahr. Bund, Land und Gemeinden teilen sich die Finanzierung der Städtebauförderungsprogramme in der Regel zu je einem Drittel.