Unfälle 60-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten im Kreis Stormarn Von dpa | 04.02.2023, 17:10 Uhr

Bei privaten Baumfällarbeiten im Jersbeker Forst in der Nähe von Hamburg ist ein 60 Jahre alter Mann gestorben und ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide in dem Waldstück in der Nähe von Elmenhorst von einem Baum getroffen worden, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte.