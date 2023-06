Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr 57-Stunden-Sperrung der A7 bei Rendsburg beginnt Von dpa | 16.06.2023, 02:02 Uhr

Die A7 wird von Freitagabend (20.00 Uhr) an bis Montag, 5.00 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist der Abriss einer maroden Brücke, die über die Autobahn führt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Der Verkehr in Richtung Hamburg wird ab der Ausfahrt Schleswig-Jagel über die B77 (Richtung Rendsburg), die B202 (Richtung Kiel) und die A210 (Richtung Kiel) bis zum Autobahnkreuz Rendsburg zur A7 umgeleitet. Aus Richtung Hamburg kommend wird der Verkehr ab dem Autobahnkreuz Rendsburg über die A210 (Richtung Rendsburg), die B202 und B77 bis zur Ausfahrt Schleswig-Jagel umgeleitet.