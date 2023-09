Statistik 5,7 Prozent aller Hamburger in Ostdeutschland geboren Von dpa | 28.09.2023, 15:26 Uhr | Update vor 2 Std. Bevölkerung Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Rund 110.500 Hamburgerinnen und Hamburger sind in ostdeutschen Bundesländern geboren worden. Diese Zahl von Ende 2022 teilte das Statistische Amt am Donnerstag mit. Nicht mit einbezogen bei der Auswertung, die anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober erstellt wurde, ist der Geburtsort Berlin. Gemessen an allen Bürgern der Hansestadt entspreche das 5,7 Prozent.