Prozess 56-Jähriger soll Hafturlaub für neue Einbrüche genutzt haben 28.02.2023, 03:32 Uhr

Ein 56-Jähriger soll einen Gefängnisfreigang dazu genutzt haben, neue Einbrüche in Schleswig-Holstein vorzubereiten und zu begehen. Ab heute muss sich der Angeklagte laut Landgericht Kiel wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und erpresserischen Menschenraubs verantworten. Den Angaben zufolge ließ sich der Mann im Februar 2018 von zwei Mittätern in Neumünster zum Freigang aus der Justizvollzugsanstalt abholen. Noch an diesem Tag soll er zwei Einbrüche begangen haben.