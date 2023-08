Tatverdacht 55-Jähriger nach Überfall auf Obdachlose wieder in Haft Von dpa | 10.08.2023, 13:41 Uhr Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der nach einem Überfall auf zwei Obdachlose in Kiel zunächst auf freien Fuß gesetzte Tatverdächtige ist wieder in Haft. Mehr als vier Monate nach der Tat Anfang April sei der 55 Jahre alte Mann erneut festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel am Donnerstag mit. Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass gegen den 55-jährigen Obdachlosen nun doch ein dringender Tatverdacht bestehe. Das Landgericht Kiel habe deshalb einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, den die Polizei umgehend umgesetzt habe.