Rettungseinsatz 54 Jahre alte Schwimmerin in Ratzeburg verunglückt Von dpa | 25.09.2023, 12:17 Uhr

Zwei Kajakfahrer haben eine Frau aus dem Domsee in Ratzeburg gerettet und der DLRG übergeben. Sie sei nach Reanimation in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zu diesem Zeitpunkt habe für die Frau Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kommen. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand gab es zunächst keine Erkenntnisse, auch die Unfallursache war zunächst unklar.