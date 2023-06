Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostholstein 52-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall Von dpa | 12.06.2023, 06:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Wangels (Kreis Ostholstein) ist am Sonntagabend ein 52-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Montag wurde der 52-Jährige von dem Auto eines 24-Jährigen erfasst. Der jügenere Mann gab nach dem Unfall an, dass er beim Spurenwechsel von der tief stehenden Sonne geblendet wurde und den Motorradfahrer dadurch nicht gesehen habe. Der 52-jährige Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der betroffene Abschnitt der B202 war zwischen 20.00 und 22.00 Uhr teilweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.