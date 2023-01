Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle 49-jähriger Lübecker tot aus Elbe-Lübeck-Kanal geborgen Von dpa | 23.01.2023, 15:06 Uhr

Polizeitaucher haben am Montag in Lübeck den leblosen Körper eines Mannes aus dem Elbe-Lübeck-Kanal geborgen. Bei dem Toten handele es sich um einen 49 Jahre alten Mann aus Lübeck, der seit dem 14. Januar vermisst worden sei, teilte die Polizei am Montag mit. Taucher hätten den Toten in der Nähe eines ehemaligen Partyschiffes gefunden. Zuvor hatte eine Passantin unweit der Brücke zu dem Schiff die Wohnungsschlüssel des Lübeckers gefunden und bei der Polizei abgegeben. Die geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.