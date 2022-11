Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Kieler Staatsanwaltschaft 450 Verfahren wegen gefälschter Impf- und Testnachweise Von dpa | 30.11.2022, 12:15 Uhr

Wegen Verdachts auf gefälschte Impf- und Testnachweise ermitteln Polizei und Kieler Staatsanwaltschaft mittlerweile gegen rund 450 Menschen. Diese sollen sich überwiegend zum Eigengebrauch Impfpässe beschafft beziehungsweise gefälscht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In 133 Verfahren wurde bislang Anklage erhoben beziehungsweise ein Strafbefehl beantragt. In 79 Fällen gab es bereits rechtskräftige Verurteilungen zu Geldstrafen.