Verkehrsunfall 45-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt Von dpa | 24.06.2023, 08:25 Uhr

Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagabend in Sankt Annen (Landkreis Dithmarschen) bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der Mann sei aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum gefahren, teilte eine Sprecherin des Lagezentrums im Innenministerium am frühen Samstagmorgen mit. An dem Unfall sei kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen.