4400 ukrainische Schüler an Schulen in Schleswig-Holstein Von dpa | 15.06.2022, 12:19 Uhr

An den Schulen in Schleswig-Holstein lernen mittlerweile rund 4400 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Demnach waren an den allgemeinbildenden Schulen am vergangenen Freitag 4184 ukrainische Mädchen und Jungen registriert, wie aus einer Übersicht der Kultusministerkonferenz vom Mittwoch hervorgeht. Dies war ein Plus zur Vorwoche von 143. Bei den Berufsschulen gab es dagegen einen Rückgang um 78 auf 219 Schülerinnen und Schüler.