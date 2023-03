Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostholstein 37-Jähriger von Unbekannten angegriffen: Zeugensuche Von dpa | 10.03.2023, 14:03 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann ist in Scharbeutz im Kreis Ostholstein von zwei unbekannten Männern mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Die beide Männer hätten den 37-Jährigen angesprochen und ihn nach einer Zigarette gefragt, teilte die Polizei am Freitag mit. Plötzlich habe einer der Angreifer den 37-Jährigen dann mit einem Messer attackiert und ihn am linken Arm verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Aus bislang unbekannten Gründen hätten die Täter dann von ihrem Opfer abgelassen und seien in Richtung Ortsmitte geflüchtet. Ein Motiv für den Angriff ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt.