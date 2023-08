Prozess 36-Jähriger wegen Drogenhandels vor Gericht Von dpa | 14.08.2023, 00:48 Uhr Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 36-Jähriger soll rund ein Jahr lang in Kiel und anderswo illegal Drogen eingeführt und verkauft haben. Von heute an muss sich der Angeklagte vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, von Dezember 2021 bis Dezember 2022 Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeführt und damit gehandelt zu haben. Dafür habe er rund 294.000 Euro kassiert.